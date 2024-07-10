Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! 2000 yılında evlenip 2003'te boşanmışlar! Yağmur Atacan'dan önce...

Türk televizyonunun klasikleşmiş dizisi Çocuklar Duymasın, yıllardır hayatımızın bir parçası oldu. Dizinin en dikkat çeken ve hayran kitlesi en geniş karakteri ise hiç şüphesiz Meltem. Bu karaktere hayat veren Pınar Altuğ, oyunculuğu ve güzelliğiyle gönüllerde taht kurdu. Ancak özel hayatıyla da dikkatleri üstüne çeken Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önce nikah masasına oturduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Pınar Altuğ'un ilk eşi...
Pınar Altuğ, oyunculuğu ve güzelliğiyle gönüllerde taht kurdu. Ancak özel hayatıyla da dikkatleri üstüne çeken Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önce nikah masasına oturduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Pınar Altuğ'un ilk eşi...
Türkiye'nin en sevilen oyuncuları arasında yer alan Pınar Altuğ, özel hayatıyla magazin gündeminin yakın markajında.
2008'de meslektaşı Yağmur Atacan'la dünyaevine giren Pınar Altuğ, 2009 ise kızı Su ile anneliği tatmıştı.