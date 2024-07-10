Arabesk'in kralı Orhan Gencebay'ın gerçek ismi ortaya çıktı! Onu yıllarca Orhan Gencebay olarak tanıdık ama...

1

Arabesk'in kralı Orhan Gencebay'ın gerçek ismi ortaya çıktı! Yıllarca onu Orhan Gencebay olarak tanıdık ama... Türk müziğinin efsane isimlerinden Orhan Gencebay, yıllardır kulaklarımızda ve kalplerimizde taht kurmuş bir sanatçı. Ancak, hayranlarını şaşırtacak bir gerçek gün yüzüne çıktı: Onu Orhan Gencebay olarak tanıdık ama aslında gerçek ismi farklıymış!