Arabesk'in kralı Orhan Gencebay'ın gerçek ismi ortaya çıktı! Onu yıllarca Orhan Gencebay olarak tanıdık ama...

Arabesk'in kralı Orhan Gencebay'ın gerçek ismi ortaya çıktı! Yıllarca onu Orhan Gencebay olarak tanıdık mma... Türk müziğinin efsane isimlerinden Orhan Gencebay, yıllardır kulaklarımızda ve kalplerimizde taht kurmuş bir sanatçı. Ancak, hayranlarını şaşırtacak bir gerçek gün yüzüne çıktı: Onu Orhan Gencebay olarak tanıdık ama aslında gerçek ismi farklıymış!
Arabesk'in kralı Orhan Gencebay'ın gerçek ismi ortaya çıktı! Yıllarca onu Orhan Gencebay olarak tanıdık ama... Türk müziğinin efsane isimlerinden Orhan Gencebay, yıllardır kulaklarımızda ve kalplerimizde taht kurmuş bir sanatçı. Ancak, hayranlarını şaşırtacak bir gerçek gün yüzüne çıktı: Onu Orhan Gencebay olarak tanıdık ama aslında gerçek ismi farklıymış!
Türkiye'de arabesk denilince akıllara hiç kuşkusuz en başlarda Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur gibi isimler gelir.
Orhan Gencebay, Batsın Bu Dünya, Hatasız Kul Olmaz, Akşam Güneşi, Bir Teselli Ver gibi ölümsüz şarkılarıyla günümüzde de hala dinlenmeye devam ediliyor.