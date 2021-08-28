Selena’nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel bir değişti pir değişti o ünlü oyuncu da sevgilisi çıktı! Şenel'in bikinili pozları kasıp kavurdu
Kadrosunda Sinem Kobal, Gizem Güven, Cansu Demirci, Gökhan Keser gibi oyuncuların yer aldığı Selena, final bölümünün üstünden yıllar geçse de hala isminden söz ettiriyor. Atv ekranlarında izleyiciyle buluşan ve yayınlandığı dönem reyting rekorlarını kıran dizinin oyuncularının şimdiki halleri de merak edilip araştırılıyor. Selin, Nazlı, Leyla kardeşlerin kuzeni 'Kıvılcım' rolüyle hafızalara kazınan Hazal Şenel'in değişimi ise görenleri şaşkına çeviriyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve bikinili pozlarıyla dikkat çeken oyuncunun paylaşımlarına beğeni yağıyor....
Hazal Şenel 7'den 77'ye herkesin izlediği, 10 Eylül 2006 - 19 Nisan 2009 tarihleri arasında ATV ekranlarında yayınlanan "Selena" dizisinde kötü kalpli Kıvılcım karakterine hayat verdi. Selena dizisinin ardından Pis Yedili, Osmanlı Cumhuriyeti, Elimi Bırakma gibi projelerde de yer alan Şenel'in Instagram fotoğrafları dikkat çekiyor.
Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena adlı dizide Kıvılcım karakterini canlandıran Hazal Şenel'in son hali gündem oldu.
Dizide kuzenlerine rahat nefes aldırmayan Kıvılcım rolüyle hafızalara kazınan Hazal Şenel, şimdilerde sosyal medyada değişimiyle adından söz ettiriyor.
Değişimi ile sosyal medyada da ara ara gündem olan Hazal Şenel, Selena'nın ardından Pis Yedili, Bahtiyar Ölmez, Türk Malı, Bizans Oyunları gibi projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı.
Selena'daki Kıvılcım rolü ile akıllara kazınan başarılı oyuncu Şenel, Instagram'dan aktif olarak paylaşım yapıyor.