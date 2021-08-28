Masterchef Burcu Önal çıka çıka bakın kim çıktı! Ajda Pekkan gerçeği herkesi şoke etti torpil var mı merak edilirken meğer eşi...
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te final turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve kırmızı takımların en iyiği yemeği çıkarabilmek hem de şampiyonluk için ter döktüğü yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri Burcu Önal oldu. İlk hafta kaptanı 3-0'lık bir mağlubiyet alarak hezimete uğradı. Masterchef Burcu hakkında kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, eşi kim gibi araştırma yapanlar Ajda Pekkan hakkındaki gerçeği duyunca şaştı kaldı. İşte detaylar.
28.08.2021 10:48
- Son Güncelleme: 28.08.2021 10:48
Masterchef'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Burcu Önal. Yarışmaya geçen sezonda katılan, eleme turunda bir başka yarışmacı Walison Fonseca'ya yardım eden ve elenen Burcu Önal, bu sezonun da en iddialı isimlerinden biri. Burcu Önal hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı.
Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Türkiye'nin Masterchef'i olmak için ter döken yarışmacılar arasında daha şimdiden şampiyonluk adayları var.
Onlardan biri de 34 yaşındaki yarışmacı Burcu Önal. Yarışmaya geçtiğimiz sezonda da katılan Burcu Önal, rakibi Wallison Fonseca'ya yardım etmiş ve bu hareket yarışmaya mal olmuştu.