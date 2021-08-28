Masterchef Burcu Önal çıka çıka bakın kim çıktı! Ajda Pekkan gerçeği herkesi şoke etti torpil var mı merak edilirken meğer eşi...

Masterchef'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Burcu Önal. Yarışmaya geçen sezonda katılan, eleme turunda bir başka yarışmacı Walison Fonseca'ya yardım eden ve elenen Burcu Önal, bu sezonun da en iddialı isimlerinden biri. Burcu Önal hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı.