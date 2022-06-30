Selena'nın iyilik meleği Sinem Kobal'ın kardeşini görenler hayretler içinde 'hadi canım' diyor! Meğer aynı dizide rol almışlar...
Selena'nın iyilik meleği Sinem Kobal'ın kardeşini görenler hayretler içinde 'hadi canım' diyor! Abla - kardeş meğer aynı dizide rol almışlar... İlk kızı Lalin'in ardından ikinci kızı Leyla'yı da kucağına alan güzel oyuncu sosyal medya gündeminde. Kobal'ın Kerem adında bir erkek kardeşi var. Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ı görenler, hayretler içinde 'hadi canım O muymuş?' diyor.
30.06.2022 09:20 - Son Güncelleme: 30.06.2022 09:24
Selena'nın iyilik meleği Sinem Kobal'ın kardeşini görenler hayretler içinde 'hadi canım' diyor! Meğer aynı dizide rol almışlar...
2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, mayıs ayında ikinci kızı Leyla'yı dünyaya getirdi.
SİNEM KOBAL'IN BEBEĞİNİN HASTALIĞI...
Haberin gündem olmasıyla açıklama yapan Kenan İmirzalıoğlu'nun menajeri, "Dışarıdan kaptığı enfeksiyona bağlı zatürre başlangıcı vardı. Ama şimdi iyileşti ve gayet sağlıklı" dedi.