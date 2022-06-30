Burak Özçivit ve Fahriye Evcen kendini kumsala attı! 2,5 aylık hamile Fahriye yerinden kalkmadı ama mayosuyla göz kamaştırdı

Bebek haberleri sonrasında Bodrum'da objektiflere yakalanan ünlü çift, basın mensuplarının 'Neler hissediyorsunuz?' sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti:

Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım kapalı yola girdim farkında olmadan.