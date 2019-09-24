Selena dizisinin Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş büyüdü! İşte son hali
Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan Selena'da Nazlı karakterine canlandıran Dilara Kurtulmuş son haliyle herkesi şaşırttı. Kurtulmuş, aradan geçen zamanda büyüyüp kocaman genç kız oldu. 2002 yılında itibaren reklamlarda oynayan Dilara Kurtulmuş son dönemde ekranlarda pek gözükmese de birçok kişi tarafından tanınıyor. Dilara Kurtulmuş'un son halini görenler gözlerine inanamadı. Dilara Kurtulmuş uzun süre Selena Dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteri ile ekran severlerin hafızasına kazınmayı başarmıştır. Peki Dilara Kurtulmuş Kimdir? Son Hali, kaç yaşında? boyu ve kilosu gibi bir çok sorunun cevabı..
Dilara Kurtulmuş Kimdir?
Dilara Kurtulmuş uzun süre Selena Dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteri ile ekran severlerin hafızasına kazınmayı başarmıştır. Peki Dilara Kurtulmuş Kimdir? Son Hali, kaç yaşında? boyu ve kilosu gibi bir çok sorunun cevabı.. Dilara Kurtulmuş Selena dizisinin yanı sıra Hayat Bilgisi, Kadının Sessizliği ve Son Çıkış gibi projelerde rol almıştır. Geçmiş yıllarda Halı Drom, Pompili Ayakkabı, Fortis Banka ve Hüptrik markalarının reklamlarında yer almıştır.
2002 yılında Anne Babamla Evlensene isimli proje ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. Ardından Hayat Bilgisi'nde Kardelen'i canlandırmıştır. 2004 yılında Bir Dilim Aşk Akasya. 2005 yılında Kadının Sessizliği. 2006 ve 2009 yılları arasında Selena dizisinde Nazlı Aykar. 2009'da Nefes ve 2011'de Nuri adlı projede Ayşe'yi canlandırmıştır. Yine 2009 yılında Çınar adlı kısa filmde yer almıştır. 2015 yılından bu yana herhangi bir dizi, reklam ve sinema filmi kadrosunda bulunmamıştır. Ancak hayranları bu durumdan pek hoşnut değildir. Kendisini en kısa sürede tekrar ekranlarda görmek isteyenlerin sayısıda oldukça fazladır. Resmi instagram ve diğer sosyal medya hesapları dışında bir çok fan hesabı mevcuttur.
1998 yılında Avusturya'da dünyaya gelen Dilara Kurtulmuş boğa burcudur. Ancak baba tarafından aslen nereli olduğu bilgisine ulaşılamamıştır. Ailesi ve özel hayatı hakkında da pek bir bilgi bulunamamıştır. Boyu 1.63, kilosu ise 51'dir.