Şeyma Subaşı ile müstakbel eşi Meedo'nun Miami'deki evi satışta! Mısırlı milyarder aşk yuvası için bakın ne kadar istiyor: "Düğün öncesi para lazım"
Şeyma Subaşı ile müstakbel eşi Meedo'nun Miami'deki evi satışta! Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı ile aşk yuvası için istediği para dudak uçuklattı, rakamı görenler, "Düğün öncesi para lazım tabii" yorumları yaptı. Bu sırada Mayıs ayında Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı düğün hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. İşte Şeyma Subaşı ile sevgilisi Meedo'nun Miami'deki satışa çıkan o evi...
22.01.2023 14:12 - Son Güncelleme: 22.01.2023 14:12
"DÜĞÜN ÖNCESİ PARA LAZIM"
Şeyma Subaşı ile müstakbel eşi Meedo'nun Miami'deki evi satışta! Mısırlı milyarder aşk yuvası için bakın ne kadar istiyor...
Mısırlı milyarder sevgilisi ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı müjdeyi, "Mayıs ayında evleneceğiz. Düğün yerini söylemeyeyim şimdi, ama Türkiye'de olmayacak. Düğünüm güzel bir yerde olacak" sözleriyle vermişti.
Tek taşıyla sık sık sosyal medyada dikkat çeken Şeyma Subaşı son olarak gelinlik provasıyla adından söz ettirmişti.