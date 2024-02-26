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Selen Görgüzel’den yıllar sonra gelen taciz itirafı! “Fiziksel tacize uğradım” deyip anlattı! Hem yönetmen hem oyuncu tarafından...

Hamdi Alkan ile 8 yıl evli kalan Selen Görgüzel, hem özel hayatı hem kariyeri hem de açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirdi. Özellikle güzellik sırlarına dair yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Görgüzel, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Görgüzel, konuk olduğu bir programda yıllar önce uğradığı taciz olayı anlattı. "Fiziksel tacize uğradım" diyen Görgüzel'in anlattıkları kan dondurdu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 11:20 Güncelleme 26 Şubat 2024, 12:26
Selen Görgüzel’den yıllar sonra gelen taciz itirafı! “Fiziksel tacize uğradım” deyip anlattı! Hem yönetmen hem oyuncu tarafından... 1

Selen Görgüzel, hem özel hayatı hem kariyeri hem de açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Selen Görgüzel’den yıllar sonra gelen taciz itirafı! “Fiziksel tacize uğradım” deyip anlattı! Hem yönetmen hem oyuncu tarafından... 2

Hamdi Alkan ile 8 yıl evli kalan ünlü oyuncu ve şarkıcı, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Selen Görgüzel’den yıllar sonra gelen taciz itirafı! “Fiziksel tacize uğradım” deyip anlattı! Hem yönetmen hem oyuncu tarafından... 3

Ece Erken ve Işıl Donat'ın programına katılan Selen Görgüzel, Erken'den gelen "Hiç taciz edildin mi?" sorusuna direkt "evet" yanıtı verdi.

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