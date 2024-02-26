Selen Görgüzel’den yıllar sonra gelen taciz itirafı! “Fiziksel tacize uğradım” deyip anlattı! Hem yönetmen hem oyuncu tarafından...

Hamdi Alkan ile 8 yıl evli kalan Selen Görgüzel, hem özel hayatı hem kariyeri hem de açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirdi. Özellikle güzellik sırlarına dair yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Görgüzel, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Görgüzel, konuk olduğu bir programda yıllar önce uğradığı taciz olayı anlattı. "Fiziksel tacize uğradım" diyen Görgüzel'in anlattıkları kan dondurdu. İşte detaylar...