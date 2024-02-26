Ebru Gündeş 12 yaş küçük aşkı Murat Özdemir ile evlendi mi? Sürpriz evlilikten yasak aşk çıktı! Dubai’de sessiz sedasız nikah!

Reza Zarrab ile evliliğinden Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş, geçen günlerde 4. kez nikah masasına oturacağı yönündeki haberlerle gündem olmuştu. 12 yaş küçük aşkı Murat Özdemir'le önümüzdeki aylarda evlenmesi beklenen Gündeş cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Gündeş'in Dubai'de sessiz sedasız evlendiği ileri sürüldü. İddiaya göre çiftin balayı rotası bile belli oldu. Öte yandan ortaya atılan yasak aşk skandalı ağızları açık bıraktı. İşte haberin detayları ve Ebru Gündeş'in eşi...
Reza Zarrab ile yaptığı evlilikten Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş, geçen günlerde 4. kez nikah masasına oturacağı yönünde haberlerle gündeme geldi.
Magazin gündeminde ses getiren bu ilişkinin detayları da gün yüzüne çıktı. İddiaya göre; şu sıralar evlilik hazırlıkları yapan Ebru Gündeş ile Murat Özdemir, iki yıl önce arkadaş ortamında tanıştı.
Ancak Ramazan Bayramı'ndan sonra nikah masasına oturacağı konuşulan çiftin cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.