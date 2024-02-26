2 yılı devirdiler! Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır eşini kucağında verdiği pozla yıldönümünü kutladı! “Tencere kapak misali...”

Selahattin Paşalı, Barış Falay, Gamze Karaduman, Merve Dizdar, Onur Bilge gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ömer dizisinde Gamze karakterini canlandıran Gökçe Bahadır hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Bahadır, 2022 yılında dünyaevine girdiği müzisyen eşiyle 2. evlilik yıldönümlerine özel bir paylaşımda bulundu. Eşinin kucağındaki bir pozunu yayınlayan Bahadır, kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım...
Selahattin Paşalı ile başrolünü paylaştığı Ömer dizisinde canlandırdığı Gamze karakteriyle ekranlarda olan Gökçe Bahadır, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, 2022 yılında aranjör Emir Ersoy ile nikah masasına oturdu. 2 yılı geride bırakan ünlü çift, önceki gün evlilik yıldönümlerine özel paylaşımlarda bulundu.
Bahadır, yıldönümü kutlaması için eşinin kucağında verdiği bir pozu tercih ederek Kenan Doğulu'nun 'Tencere Kapak' şarkısı eşliğinde yayınladı.