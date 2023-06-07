Selen Görgüzel'den Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi gibi göstermeye çalışanlara okkalı yanıt "Türkiye özgürlükler ülkesi kurban olsunlar ülkemize"
44 yaşındaki ünlü isim Selen Görgüzel'den tokat gibi yanıt... Gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminin ilk sıralarında kendisine yer bulan Selen Görgüzel, şu sıralar Fransa tatilinde. Paris'ten fotoğraflarını paylaşan Görgüzel'in paylaşımlarından birine "Avrupa'ya tatile gidenler Türkiye'de giyemedikleri kıyafetleri orada rahatça giyiyor" yorumları yapıldı. Görgüzel'den bu yorumlara yanıt gecikmedi. İşte detaylar...
07.06.2023 10:50 - Son Güncelleme: 07.06.2023 10:50
Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla çok konuşulan Selen Görgüzel, şu sıralar Fransa tatilinde.
Selen Görgüzel, buldukları her fırsatta Türkiye'yi karalayanlara, özgürlükler kısıtlanıyormuş gibi hava estirenlere tepki gösterdi.