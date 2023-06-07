Melisa Aslı Pamuk aşkı yine futbolcuda buldu! Fenerbahçeli Altay Bayındır ile Melisa Aslı Pamuk sessiz sedasız aşk yaşıyor
Güzelliğiyle adından söz ettiren oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile sakatlığı nedeniyle uzunca bir süre formadan uzak kalan Fenerbahçeli file bekçisi Altay Bayındır'ın sessiz sedasız aşk yaşadığı ortaya çıktı. Daha önce de bir futbolcu ve bir basketbolcuyla aşk yaşayan Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisiyle gözlerden uzak buluştuğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
07.06.2023 10:08 - Son Güncelleme: 07.06.2023 10:55