Vav TV İzle
Haberler Magazin Melisa Aslı Pamuk aşkı yine futbolcuda buldu! Fenerbahçeli Altay Bayındır ile Melisa Aslı Pamuk sessiz sedasız aşk yaşıyor

Melisa Aslı Pamuk aşkı yine futbolcuda buldu! Fenerbahçeli Altay Bayındır ile Melisa Aslı Pamuk sessiz sedasız aşk yaşıyor

Güzelliğiyle adından söz ettiren oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile sakatlığı nedeniyle uzunca bir süre formadan uzak kalan Fenerbahçeli file bekçisi Altay Bayındır'ın sessiz sedasız aşk yaşadığı ortaya çıktı. Daha önce de bir futbolcu ve bir basketbolcuyla aşk yaşayan Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisiyle gözlerden uzak buluştuğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

07.06.2023 10:08 - Son Güncelleme: 07.06.2023 10:55
Melisa Aslı Pamuk aşkı yine futbolcuda buldu! Fenerbahçeli Altay Bayındır ile Melisa Aslı Pamuk sessiz sedasız aşk yaşıyor

Altay Bayındır'ın 'Pamuk' aşkı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Melisa Aslı Pamuk aşkı yine futbolcuda buldu! Fenerbahçeli Altay Bayındır ile Melisa Aslı Pamuk sessiz sedasız aşk yaşıyor

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, kalbini Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'a kaptırdı.

Melisa Aslı Pamuk aşkı yine futbolcuda buldu! Fenerbahçeli Altay Bayındır ile Melisa Aslı Pamuk sessiz sedasız aşk yaşıyor

Hürriyet'in haberine göre; Bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçiren ve son maçlarda kadroda yer alamayan 25 yaşındaki futbolcuyla 32 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk'un yaklaşık 3 aydır gözlerden uzak ilişki yaşadıkları öğrenildi.

Melisa Aslı Pamuk aşkı yine futbolcuda buldu! Fenerbahçeli Altay Bayındır ile Melisa Aslı Pamuk sessiz sedasız aşk yaşıyor

Görüşmek için genellikle Anadolu yakasında sakin yerkeri tercih eden sevgililer birlikte tatile de çıkacak.

Melisa Aslı Pamuk aşkı yine futbolcuda buldu! Fenerbahçeli Altay Bayındır ile Melisa Aslı Pamuk sessiz sedasız aşk yaşıyor

Öte yandan dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı.

SON DAKİKA