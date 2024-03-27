Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya 'eşek' göndermesi! İkili arasında gerilim tekrar tırmandı! Ortalık fena karışacak: "Akrabanı buldum"

2022'nin Mart ayında Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliği sona eren Selen Görgüzel ile Işın Karaca arasındaki laf dalaşı gittikçe tırmanıyor. Olaylar, Işın Karaca'nın Selen Görgüzel'in sahne performansını eleştirmesiyle başladı. Karaca'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı yorumlar, Görgüzel'in tepkisini çekti. Bunun üzerine ikili arasında karşılıklı atışmalar başladı. İkilinin arasındaki gerilim, bugün bir kez daha gündeme geldi. Işın Karaca tek tuşlu piyano videosuna "Kızz bana bak, sesine göre piyano buldum." notuyla paylaştı. Selen Görgüzel ise bu paylaşıma bomba yanıt verdi...