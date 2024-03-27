Yeşilçam’ın Erol Taş'ı tanımadığı teyzesinin kızıyla evliymiş! 32 yıllık garip hikaye: "Teyzemizin oğlu olduğunu sonradan öğrendik"

Yeşilçam filmleri, 7'den 7'e herkesin kalbini fethetmeye devam ediyor. 28 Şubat 1926 Erzurum doğumlu Erol Taş, sinemaya ilk "Acı Günler" filmiyle girdi. Susuz Yaz, Yılanların Öcü, Sabuha, Kader Arkadaşı gibi Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde yer alan Erol Taş, tavuk yeme sahnesiyle hafızalara kazındı. Yıllar geçsede hala hayatları araştırılmaya devam edilen Yeşilçam yıldızları özel hayatlarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Erol Taş'ın 1966–1998 yılları arasında tanımadığı teyzesinin kızıyla evli olduğunu duyanlar hayrete düştü. İşte Erol Taş'ın hikayesi..