4 köpekle dans videosu olay! Gelinim Olur Musun Sinem Umaş'ın son haline bakın! “Şansı varmış” Kaynana Semra'nın oğlu Ata'yla aşk yaşamıştı

Gelinim Olur Musun yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sinem Umaş, bir dönemin fenomen kaynanası Semra Yücel'in oğlu Ata ila aşk yaşamıştı. Semra kaynana ile atışmalarıyla hafızalara kazınan Sinem Umaş, yarışma sonrası Ata ile ilgili söyledikleriyle de dikkat çekmişti. Umaş, şimdi ise 4 köpekle birlikte çektiği dans videosu ile gündem oldu. O anlar sosyal medyayı ikiye bölerken Sinem Umaş'ın yıllar içindeki değişimi çok konuşuldu. İşte Sinem Umaş'ın dans videosu ve son hali...
Gelinim Olur Musun adlı yarışmada kaynana Semra Yücel'in oğlu Ata ile aşk yaşayan Sinem Umaş, yarışmadan yıllar sonra yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Semra Kaynana ile görüşmediğini söyleyen Umaş, şu ifadeleri kullanmıştı:
"En son Ata'nın cenazesinde gördüm. Hiç kimseyle de görüşmüyorum yüzlerini unuttum. Semra Hanım hâlâ söylediklerinden pişman değil çok ilginç.
Semra Hanım o dönem şey demiş, annem söyledi: Sinem ile Ata demiş, evlenirse Ata'yı bir bar köşesinde öldürürler demiş. Ben hoppa kızım demek istiyor... Bunu sordum 'Yok ben öyle bir şey söylemedim' diyor. Ata'ya çok üzülüyordum"