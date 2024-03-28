4 köpekle dans videosu olay! Gelinim Olur Musun Sinem Umaş'ın son haline bakın! “Şansı varmış” Kaynana Semra'nın oğlu Ata'yla aşk yaşamıştı

Gelinim Olur Musun yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sinem Umaş, bir dönemin fenomen kaynanası Semra Yücel'in oğlu Ata ila aşk yaşamıştı. Semra kaynana ile atışmalarıyla hafızalara kazınan Sinem Umaş, yarışma sonrası Ata ile ilgili söyledikleriyle de dikkat çekmişti. Umaş, şimdi ise 4 köpekle birlikte çektiği dans videosu ile gündem oldu. O anlar sosyal medyayı ikiye bölerken Sinem Umaş'ın yıllar içindeki değişimi çok konuşuldu. İşte Sinem Umaş'ın dans videosu ve son hali...