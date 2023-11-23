Selen Görgüzel ve Işın Karaca kavgası dallanıp budaklanıyor "Sığamadığı keşke şarkılar olsaydı" Bu sözler çarşı pazarı karıştırır

Hamdi Alkan ile 8 yıllık evlilikleri 2022'nin Mart ayında biten Selen Görgüzel ile Işın Karaca arasındaki laf dalaşı giderek büyüyor... Her şey Işın Karaca'nın, Selen Görgüzel'in sahne performansını beğenmemesi ile başladı. Ardından kavgayı karşılıklı atışmalar takip etti. Bu kez atak Selen Görgüzel'den geldi. Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya fena bir taş geldi.
Şarkıcı Selen Görgüzel, önceki gün sahne aldığı mekanda, Kayahan'ın 'Seni Versinler Ellere' parçasını seslendirmişti. Görgüzel'in performansı eleştiri konusu olmuş, bazı kişiler tarafından eleştirilmişti Eleştirenlerden biri de Işın Karaca olmuştu.
HER ŞEY BÖYLE BAŞLADI
Karaca, Görgüzel'in performansına "Ama neden?" yorumunda bulunmuştu.
Karaca'nın bu hamlesiyle bir kavganın fitili ateşlenmiş oldu.