Selen Görgüzel ve Işın Karaca kavgası dallanıp budaklanıyor "Sığamadığı keşke şarkılar olsaydı" Bu sözler çarşı pazarı karıştırır

Hamdi Alkan ile 8 yıllık evlilikleri 2022'nin Mart ayında biten Selen Görgüzel ile Işın Karaca arasındaki laf dalaşı giderek büyüyor... Her şey Işın Karaca'nın, Selen Görgüzel'in sahne performansını beğenmemesi ile başladı. Ardından kavgayı karşılıklı atışmalar takip etti. Bu kez atak Selen Görgüzel'den geldi. Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya fena bir taş geldi.