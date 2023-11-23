SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Selen Görgüzel ve Işın Karaca kavgası dallanıp budaklanıyor "Sığamadığı keşke şarkılar olsaydı" Bu sözler çarşı pazarı karıştırır

Hamdi Alkan ile 8 yıllık evlilikleri 2022'nin Mart ayında biten Selen Görgüzel ile Işın Karaca arasındaki laf dalaşı giderek büyüyor... Her şey Işın Karaca'nın, Selen Görgüzel'in sahne performansını beğenmemesi ile başladı. Ardından kavgayı karşılıklı atışmalar takip etti. Bu kez atak Selen Görgüzel'den geldi. Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya fena bir taş geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 16:04 Güncelleme 23 Kasım 2023, 16:16
Selen Görgüzel ve Işın Karaca kavgası dallanıp budaklanıyor Sığamadığı keşke şarkılar olsaydı Bu sözler çarşı pazarı karıştırır 1

Şarkıcı Selen Görgüzel, önceki gün sahne aldığı mekanda, Kayahan'ın 'Seni Versinler Ellere' parçasını seslendirmişti. Görgüzel'in performansı eleştiri konusu olmuş, bazı kişiler tarafından eleştirilmişti Eleştirenlerden biri de Işın Karaca olmuştu.

Selen Görgüzel ve Işın Karaca kavgası dallanıp budaklanıyor Sığamadığı keşke şarkılar olsaydı Bu sözler çarşı pazarı karıştırır 2

HER ŞEY BÖYLE BAŞLADI

Karaca, Görgüzel'in performansına "Ama neden?" yorumunda bulunmuştu.

Selen Görgüzel ve Işın Karaca kavgası dallanıp budaklanıyor Sığamadığı keşke şarkılar olsaydı Bu sözler çarşı pazarı karıştırır 3

Karaca'nın bu hamlesiyle bir kavganın fitili ateşlenmiş oldu.

SON DAKİKA