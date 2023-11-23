Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Yeşilçam efsanesi Filiz Akın'dan haber var "İyi olmanın keyfiyle..." Ajda Pekkan'dan Nebahat Çehre'ye...

Bir süredir sağlık sorunlarıyla önceki gün sevenleri korkutan bir haber gelmişti.. Yeşilçam'da yer aldığı sayısız filmle efsaneler arasında yer alan Filiz Akın bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık takipçileriyle iletişime geçen Akın, önceki akşam apar topar hastaneye kaldırıldı. Bu haberle herkesi korkutan Akın, bu sabah bir günaydın paylaşımı yaparak yürekler su serperken Akın'a Ajda Pekkan, Nebahat Çehre, Ayşegül Aldinç gibi isimlerden destek mesajları yağdı. İşte haberin detayları.
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akın'dan önceki gün sevenlerini korkutan bir haber gelmişti.
Usta oyuncu Filiz Akın, ses tellerindeki sorun nedeniyle boğazından parça alınmış ardından da kulağında çıkan tümör nedeniyle ameliyat olmuştu.
Takipçileriyle sık sık sosyal medyadan iletişim kuran Akın, paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyordu.