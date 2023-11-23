Aldatmak’ın Behram'ı Aras Aydın'ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer o da ünlü bir oyuncuymuş! Dizide cinayete kurbana giden Behram...

Ercan Kesal, Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Caner Şahin gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak, yeni bölümleriyle perşemba akşamları, izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Aras Aydın'ın canlandırdığı Behram karakteri geçen sezonun ortasından bu yana dizinin seyrini bambaşka bir boyuta taşıdı. Sezon başından bu yana komada olan Behram'a hayat veren Aras Aydın dizide olmasa da sosyal medyada "Keşke gitmeseydin" yorumları yağmur olup yağıyor. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlarsa eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte detaylar...