Selen Görgüzel transparan giydi göğsünü nazar boncuklarıyla örttü! İç çamaşırsız kıvrak dansıyla frikik vermişti! Hamdi Alkan’ın 9 yıllık eski eşi Görgüzel bu kez de...

Sinema yapımcısı ve yönetmeni Hamdi Alkan ile 2014 yılında dünyaevine giren Selen Görgüzel 9 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonalandırmıştı. Ayrılığı ile herkesi şoke eden Görgüzel şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Yazın son demlerini yaşayan ünlü isim özellikle kıyafet seçimi ve paylaşımlarıyla konuşuluyor. Bir önceki gün de nazar boncuklu kıyafet seçimiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.