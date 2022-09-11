Selen Görgüzel transparan giydi göğsünü nazar boncuklarıyla örttü! İç çamaşırsız kıvrak dansıyla frikik vermişti! Hamdi Alkan'ın 9 yıllık eski eşi Görgüzel bu kez de...
Hamdi Alkan'ın 9 yıllık eski eşi Selen Görgüzel sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla partilerken iç çamaşırsız şekilde yaptığı kıvrak dansıyla paylaşım yapan Görgüzel frikik vermesiyle çok konuşulmuştu. Ünlü isim bu kez de transparan kıyafetiyle gündeme bomba gibi düştü. 200 bini aşkın takipçili İnstagram hesabından bir fotoğraf yayınlanan 43 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı göğsünü nazar boncuklarıyla örttüğü paylaşımına ''Aramıza girmeyiniz🧿 ✨ sahneye doğru nazara göze karşı boncuklarca '' notunu düştü.
Sinema yapımcısı ve yönetmeni Hamdi Alkan ile 2014 yılında dünyaevine giren Selen Görgüzel 9 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonalandırmıştı. Ayrılığı ile herkesi şoke eden Görgüzel şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Yazın son demlerini yaşayan ünlü isim özellikle kıyafet seçimi ve paylaşımlarıyla konuşuluyor. Bir önceki gün de nazar boncuklu kıyafet seçimiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
DEĞERİ 90 BİN LİRA
Hamdi Alkan, boşandığı eşine bir ev ve bir araba verdi. Çıkan haberlerde 'Lüks araba ve New York'ta bir daire' verdiği yazıyordu. Oysa bahsi geçen araba; 2005 model bir Peugeot 206. Günümüzdeki maddi değeri 90 bin lira.
BOŞANINCA AĞLADI
Duruşma salonundan ilk çıkan Selen Görgüzel, gözyaşlarına hakim olamadı. Bunu gören Hamdi Alkan, boşandığı eşinin yanına giderek, bir süre konuştu.