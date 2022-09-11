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Haberler Magazin Hilal Altınbilek ayrılık nedenini ilk kez açıkladı! Gözler Metin Hara’ya çevrildi! Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı...

Hilal Altınbilek ayrılık nedenini ilk kez açıkladı! Gözler Metin Hara’ya çevrildi! Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı...

Hilal Altınbilek suskunluğunu bozdu! Ayrılık nedenini ilk kez açıkladı! ATV'nin sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hilal Altınbilek, bir süre önce Metin Hara ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak evlenecekleri iddia edilen çift, sürpriz bir şeklide ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılığın ardından ilk açıklama ise Hilal Altınbilek'ten geldi. Suskunluğunu bozan ünlü oyuncu, bakın neler söyledi...

takvim.com.tr
11.09.2022 20:17 - Son Güncelleme: 11.09.2022 20:17
Hilal Altınbilek ayrılık nedenini ilk kez açıkladı! Gözler Metin Hara’ya çevrildi! Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol karakteri Züleyha ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hilal Altınbilek, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

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Hilal Altınbilek ayrılık nedenini ilk kez açıkladı! Gözler Metin Hara’ya çevrildi! Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı...

Metin Hara ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerini süsleyen Altınbilek'ten kısa süre önce kötü haber geldi.

Hilal Altınbilek ayrılık nedenini ilk kez açıkladı! Gözler Metin Hara’ya çevrildi! Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı...

Bir süre önce yeni bir aşka yelken açan ünlü çiftin, sürpriz bir kararla ayrıldıkları öğrenildi.

Hilal Altınbilek ayrılık nedenini ilk kez açıkladı! Gözler Metin Hara’ya çevrildi! Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı...

Nikah masasına oturması beklenen çiften gelen kötü haber hayranlarını üzerken Hilal Altınbilek, suskunluğunu bozdu.

Hilal Altınbilek ayrılık nedenini ilk kez açıkladı! Gözler Metin Hara’ya çevrildi! Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı...

İkilinin neden ayrıldığı merak edilirken Hilal Altınbilek, beklenen açıklamayı yaptı.

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