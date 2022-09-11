Hilal Altınbilek ayrılık nedenini ilk kez açıkladı! Gözler Metin Hara’ya çevrildi! Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı...
Hilal Altınbilek suskunluğunu bozdu! Ayrılık nedenini ilk kez açıkladı! ATV'nin sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hilal Altınbilek, bir süre önce Metin Hara ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak evlenecekleri iddia edilen çift, sürpriz bir şeklide ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılığın ardından ilk açıklama ise Hilal Altınbilek'ten geldi. Suskunluğunu bozan ünlü oyuncu, bakın neler söyledi...
11.09.2022 20:17 - Son Güncelleme: 11.09.2022 20:17
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol karakteri Züleyha ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hilal Altınbilek, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Metin Hara ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerini süsleyen Altınbilek'ten kısa süre önce kötü haber geldi.
Nikah masasına oturması beklenen çiften gelen kötü haber hayranlarını üzerken Hilal Altınbilek, suskunluğunu bozdu.