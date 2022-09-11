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Haberler Magazin Burcu Özberk göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sütyensiz pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Herkes onu konuştu

Burcu Özberk göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sütyensiz pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Herkes onu konuştu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burcu Özberk, İtalya'da verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Derin göğüs dekolteli kıyafeti ile verdiği pozları art arda yayınlayan ünlü oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma, binlerce yorum geldi. Sütyensiz pozlarıyla çok konuşulan Özberk'in fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyada çok konuşulan o pozları...

takvim.com.tr
11.09.2022 21:35 - Son Güncelleme: 11.09.2022 22:03
Burcu Özberk göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sütyensiz pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Herkes onu konuştu

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyada yayınladığı pozlarla da çok konuşulan Burcu Özberk, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Burcu Özberk göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sütyensiz pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Herkes onu konuştu

Ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli mini kıyafetiyle verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı.

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Burcu Özberk göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sütyensiz pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Herkes onu konuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Özberk, bu paylaşımıyla Instagram'a damga vurdu.

Burcu Özberk göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sütyensiz pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Herkes onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Burcu Özberk göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sütyensiz pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Herkes onu konuştu

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Özberk'e beğeni yağdırırken bir kısmı kıyafeti fazla iddialı bularak eleştirdi.

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