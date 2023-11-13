Selen Görgüzel bacak ve göğüs dekolteli transparan elbisesiyle paylaştı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Nasıl bir çırılçıplaklık...

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini noktalamıştı. Geçen aylarda eski eşi Hamdi Alkan ile ilgili "Onu düzenli olarak aldattım" açıklaması yaparak gündem olan Görgüzel, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcı, şimdi ise sahne kostümüyle gündeme geldi. Bacak ve göğüs dekolteli transparan elbisesi ile sahne alan Görgüzel, konserden görüntülerini Instagram'da yayınladı. Birçok yorum alan paylaşımda Görgüzel'in kostümü tepki çekti.