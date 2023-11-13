Masterchef'ten elenen Tanya'nın sevgilisi de Masterchef'ten çıktı! Eleme sonrası adeta ilan-ı aşk geldi! Meğer Tanya Kilitkayalı...

TV 8 ekranların yayınlanan Masterchef All-Star tüm hızıyla yolun devam ederken bazı yarışmacılar diğerlerinden bir adım öne çıkıyor. Onlardan biri de Kıbrıslı yarışmacı Tanya Kilitkayalı. 2020 sezonunun da çok konuşulan isimlerinden biri olan Tanya Kilitkayalı önceki akşam yarışmaya veda eden isim oldu. Duygusal veda sonrası ise sevgilisinden aşk dolu bir paylaşım geldi.
Masterchef'te Alican, Cemre, Batuhan, Tahsin, Ayaz, Dilara ve Tanya eleme potasında yarıştılar. İlk turda eleme potasından kurtulan isimler Tahsin, Ayaz ve Batuhan oldu.
Masterchef'te eleme potasının ikinci turuna ise Alican, Cemre, Dilara ve Tanya kaldı.
4 isim Somer Şef'in tabağı olan ''Shodai Patates Köpüklü Udon Noodle'' yaptı.