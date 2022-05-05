Selen Görgüzel 1 milyon liraya kıydı yeni arabasından bornozuyla çıktı! Hamdi Alkan'ın boşanırken verdiği 'lüks' otomobil çok konuşulmuştu
Selen Görgüzel 1 milyon liraya kıydı yeni arabasından bornozuyla çıktı! Hamdi Alkan'ın boşanırken verdiği 'lüks' otomobil çok konuşulmuştu... Hamdi Alkan ile boşanan Selen Görgüzel'e boşanmadan sonra 90 bin liralık bir araç kalmıştı. Bahsi geçen araç medyaya 'lüks otomobil' olarak yansımıştı. Selen Görgüzel boşanmanın ardından kesenin ağzını açtı, hemen o aracı sattı ve kendisine 1 milyon liraya araba aldı.
Hamdi Alkan'ın boşanırken verdiği 'lüks' otomobil çok konuşulmuştu! Selen Görgüzel 1 milyon liraya kıydı yeni arabasından bornozuyla çıktı.
Selen Görgüzel, önceki akşam Kuruçeşmede'de sahne alacağı mekana girerken objektiflere yansıdı. Yeni aldığı 1 milyon lira değerindeki Opel Crossland marka aracı ve bornozuyla mekana gelen ünlü isim, koşar adımlarla mekana giriş yaptı.
Gazetecilerin, ''Arabanızı da yenilediğinizi gördük. Haberlere konu olan Peugeot arabanızı satıp bu arabayı mı aldınız?'' sorusuna Görgüzel, ''Bu arabanın o arabayla bir ilgisi yok. Diğer araba zaten benim değildi. O araba prosedür gereği bana geldi ve gitti. Bunu yeni aldım kredisini ödüyorum. İki haftaya kadar da yeni klip ve başka yeni bir araba alacağım'' dedi.
Hamdi Alkan'ın boşandığı eşi Selen Görgüzel öpüşme sahnesi hakkında ilk kez konuştu! Hamdi "çıldırdım" demişti, Selen ile Hamdi'nin boşanma nedeni o sahne mi?
Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, 2013 yılında İtalya'nın Roma kentinde nikah masasına oturmuştu. İnişli çıkışlı bir evlilik sürdüren çift, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz cuma günü resmi olarak sonlandırdı. İki ünlü isim anlaşmalı boşandı.