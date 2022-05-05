Selen Görgüzel 1 milyon liraya kıydı yeni arabasından bornozuyla çıktı! Hamdi Alkan’ın boşanırken verdiği ’lüks’ otomobil çok konuşulmuştu

Gazetecilerin, ''Arabanızı da yenilediğinizi gördük. Haberlere konu olan Peugeot arabanızı satıp bu arabayı mı aldınız?'' sorusuna Görgüzel, ''Bu arabanın o arabayla bir ilgisi yok. Diğer araba zaten benim değildi. O araba prosedür gereği bana geldi ve gitti. Bunu yeni aldım kredisini ödüyorum. İki haftaya kadar da yeni klip ve başka yeni bir araba alacağım'' dedi.