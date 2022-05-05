Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre'nin sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Fiziğini ispatladığı fotoğraflar sosyal medyayı yakan Polen...
Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta birbirinden heyecanlı anlar sahne oluyor. Hal böyle olunca Çukurova oyuncuları sosyal medya hesaplarında mercek altına alındı. Dizinin sevilen isimlerinden Polen Emre de sosyal medyada yakından takip edilen isimler arasında. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Polen Emre, geçtiğimiz Nisan ayında sevgilisi ile nişanından kareler paylaşmıştı. Adım adım evliliğe doğru giden Polen Emre'nin nişanlısını görenler şaşırdı, o isim bakın kim çıktı...
05.05.2022 11:35 - Son Güncelleme: 05.05.2022 11:35
Güzelliğiyle ortalığı sallayan Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre sosyal medyanın gündeminde.
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'inin sevgilisi bakın kim çıktı o bir voleybolcu! Bikinili pozuyla ortalığı sallayan Polen Emre sosyal medya gündeminde.