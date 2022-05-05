Latif Doğan 35 yıllık eşini meğer 19 kez istemiş! İşte Latif Doğan’ın ‘gönül kuşum’ diye seslendiği sır gibi sakladığı eşi...

35 yıldır mutlu bir birliktelik yaşayan, üç çocuk ve torun sahibi olan Latif-Emine Doğan birbirlerine büyük sevgi ve aşkı var. "İnatçı birisiyim, resmi olarak 19 kez istedim. Bunun dışında gayrı resmi istemelerimin sayısını hatırlamıyorum" diyen Latif, demek nasıl sevmiş ki kapıyı çalmaktan ısrarla vazgeçmemiş, kapı olmayınca bacadan girmekten çekinmemiş ve kayınpederini sonunda ikna etmiş...