Latif Doğan 35 yıllık eşini meğer 19 kez istemiş! İşte Latif Doğan'ın ‘gönül kuşum’ diye seslendiği sır gibi sakladığı eşi...
Latif Doğan 35 yıllık eşini meğer 19 kez istemiş! Ünlü şarkıcı Latif Doğan'ın sır gibi sakladığı eşi sosyal medya gündeminde... Türk ses sanatçısı ve besteci Latif Doğan, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden ünlü sanatçının eşini görenler hayran kaldı. İşte sosyal medyanın konuştuğu Latif Doğan'ın eşi Emine Doğan...
35 YILLIK EŞİNİ MEĞER 19 KEZ İSTEMİŞ!
Latif Doğan 35 yıllık eşini meğer 19 kez istemiş... Küstüm, Eşarbını Yan Bağlama, Yar Gelecek şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü türkücünün özel hayatı merak konusu oldu.
35 yıldır mutlu bir birliktelik yaşayan, üç çocuk ve torun sahibi olan Latif-Emine Doğan birbirlerine büyük sevgi ve aşkı var. "İnatçı birisiyim, resmi olarak 19 kez istedim. Bunun dışında gayrı resmi istemelerimin sayısını hatırlamıyorum" diyen Latif, demek nasıl sevmiş ki kapıyı çalmaktan ısrarla vazgeçmemiş, kapı olmayınca bacadan girmekten çekinmemiş ve kayınpederini sonunda ikna etmiş...
İnternet kullanıcıları en çok "Latif Doğan kiminle evli?", Latif Doğan'ın eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Ünlü türkücünün güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı.