Selda Bağcan'ı soyan hırsızın parmak izi her şeyi ele verdi! O isim tanıdık çıktı...
Selda Bağcan'ın sahibi olduğu Unkapanı'ndaki ofisi geçtiğimiz yıl Ekim ayında soyuldu. Hırsız, kasadaki 8 bin Euro'yu çaldı. Ofisi soyan kişinin Selda Bağcan'ın çok yakınındaki kişi olduğu tespit edildi. Selda Bağcan'ın başına gelen talihsiz olayın ardından, suçu işleyen kişiye yedi yıl hapis istemiyle dava açıldı. Peki, Selda Bağcan kimdir? İşte detaylar...
16.05.2019 10:41
- Son Güncelleme: 16.05.2019 10:41
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