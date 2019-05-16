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Selda Bağcan'ı soyan hırsızın parmak izi her şeyi ele verdi! O isim tanıdık çıktı...

Selda Bağcan'ın sahibi olduğu Unkapanı'ndaki ofisi geçtiğimiz yıl Ekim ayında soyuldu. Hırsız, kasadaki 8 bin Euro'yu çaldı. Ofisi soyan kişinin Selda Bağcan'ın çok yakınındaki kişi olduğu tespit edildi. Selda Bağcan'ın başına gelen talihsiz olayın ardından, suçu işleyen kişiye yedi yıl hapis istemiyle dava açıldı. Peki, Selda Bağcan kimdir? İşte detaylar...

16.05.2019 10:41 - Son Güncelleme: 16.05.2019 10:41
Selda Bağcan'ı soyan hırsızın parmak izi her şeyi ele verdi! O isim tanıdık çıktı...

BİLGİSAYAR İÇİN GELDİ

Ünlü sanatçı Selda Bağcan'ın sahibi olduğu Majör Müzik şirketinin Unkapanı'ndaki ofisi, geçtiğimiz yıl Ekim ayında soyuldu. Bağcan; olay günü ofisteki bozuk bilgisayarlara bakması için, dışarıdan hizmet aldığı teknisyeni çağırdı.

Selda Bağcan'ı soyan hırsızın parmak izi her şeyi ele verdi! O isim tanıdık çıktı...

Bağcan, teknisyen gittikten sonra ofisteki kasanın açıldığını ve içindeki 8 bin Euro'nun çalındığını fark etti.

Selda Bağcan'ı soyan hırsızın parmak izi her şeyi ele verdi! O isim tanıdık çıktı...

SUÇLAMAYI REDDETTİ!

Fatih Polis Merkezi'ne başvuran usta sanatçı, Emre Y. adlı teknisyenden şikayetçi oldu. İncelenen kasada Emre Y.'nin parmak izlerine rastlandı. Emre Y., kasayı Bağcan'ın isteği üzerine açtığını belirtip suçlamayı reddetti.

Selda Bağcan'ı soyan hırsızın parmak izi her şeyi ele verdi! O isim tanıdık çıktı...

7 YIL HAPİS!

Teknisyen hakkında, 'hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla, yedi yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Selda Bağcan'ı soyan hırsızın parmak izi her şeyi ele verdi! O isim tanıdık çıktı...

SELDA BAĞCAN KİMDİR?

1948 yılında Muğla Merkez İlçesi Menteşe'de dünyaya gelen usta ses sanatçısı Selda Bağcan'ın annesi öğretmen babası ise veteriner hekimidir.

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