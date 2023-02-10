Selda Bağcan ve Edip Akbayram'dan deprem felaketi sonrası ortalığı karıştırmaya çalışan sosyal medya trollerine tepki: "Sen ben yok Türkiye var"
Selda Bağcan ve Edip Akbayram'dan deprem felaketi sonrası ortalığı karıştırmaya çalışan sosyal medya trollerine tepki geldi. Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından kimi ailelerinden gelecek haberleri beklerken kimileri ise yardım için paylaşımlarda bulunan ünlülerden birlik ve beraberlik mesajları da yağıyor. Türkiye arka arkaya yaşanan iki tarihi deprem felaketiyle boğuşurken, bazı sosyal medya trollerinin ortalığı karıştırma çabasına ünlüler tepki gösterdi. Tepki gösteren isimler arasında Edip Akbayram ile Selda Bağcan da var...
10.02.2023 13:19 - Son Güncelleme: 10.02.2023 13:32
"SEN BEN YOK TÜRKİYE VAR"
Selda Bağcan ve Edip Akbayram'dan deprem felaketi sonrası ortalığı karıştırmaya çalışan sosyal medya trollerine tepki geldi.
Türkiye depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek olurken bazı sosyal medya trollerinin ortalığı karıştırma çabasına sanat dünyasında tepkiler dinmedi. Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Edip Akbayram ve Selda Bağcan, birlikte ve beraberlik mesajı verdi.
Edip Akbayram: "Ülkemiz gerçekten çok zor günlerden geçiyor. Günlerdir gözüme uyku girmiyor. Deprem görüntülerini izledikçe ciğerim yanıyor. Ama biz çok güçlü bir ülkeyiz, bu zor günlerden de dimdik çıkacağız. Gün siyaset yapma günü değil. Gün birlik, beraberlik günüdür."