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Haberler Magazin Selda Bağcan ve Edip Akbayram'dan deprem felaketi sonrası ortalığı karıştırmaya çalışan sosyal medya trollerine tepki: "Sen ben yok Türkiye var"

Selda Bağcan ve Edip Akbayram'dan deprem felaketi sonrası ortalığı karıştırmaya çalışan sosyal medya trollerine tepki: "Sen ben yok Türkiye var"

Selda Bağcan ve Edip Akbayram'dan deprem felaketi sonrası ortalığı karıştırmaya çalışan sosyal medya trollerine tepki geldi. Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından kimi ailelerinden gelecek haberleri beklerken kimileri ise yardım için paylaşımlarda bulunan ünlülerden birlik ve beraberlik mesajları da yağıyor. Türkiye arka arkaya yaşanan iki tarihi deprem felaketiyle boğuşurken, bazı sosyal medya trollerinin ortalığı karıştırma çabasına ünlüler tepki gösterdi. Tepki gösteren isimler arasında Edip Akbayram ile Selda Bağcan da var...

10.02.2023 13:19 - Son Güncelleme: 10.02.2023 13:32
Selda Bağcan ve Edip Akbayram’dan deprem felaketi sonrası ortalığı karıştırmaya çalışan sosyal medya trollerine tepki: Sen ben yok Türkiye var

"SEN BEN YOK TÜRKİYE VAR"

Selda Bağcan ve Edip Akbayram'dan deprem felaketi sonrası ortalığı karıştırmaya çalışan sosyal medya trollerine tepki geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Selda Bağcan ve Edip Akbayram’dan deprem felaketi sonrası ortalığı karıştırmaya çalışan sosyal medya trollerine tepki: Sen ben yok Türkiye var

"Yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli depremin ardından 10 il yıkıldı. Devletin tüm imkanları seferber olurken hem ünlü isimler hem de vatandaşlaar ellerinden gelen tüm çabaları gösteriyor.

Selda Bağcan ve Edip Akbayram’dan deprem felaketi sonrası ortalığı karıştırmaya çalışan sosyal medya trollerine tepki: Sen ben yok Türkiye var

Türkiye depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek olurken bazı sosyal medya trollerinin ortalığı karıştırma çabasına sanat dünyasında tepkiler dinmedi. Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Edip Akbayram ve Selda Bağcan, birlikte ve beraberlik mesajı verdi.

Selda Bağcan ve Edip Akbayram’dan deprem felaketi sonrası ortalığı karıştırmaya çalışan sosyal medya trollerine tepki: Sen ben yok Türkiye var

Edip Akbayram: "Ülkemiz gerçekten çok zor günlerden geçiyor. Günlerdir gözüme uyku girmiyor. Deprem görüntülerini izledikçe ciğerim yanıyor. Ama biz çok güçlü bir ülkeyiz, bu zor günlerden de dimdik çıkacağız. Gün siyaset yapma günü değil. Gün birlik, beraberlik günüdür."

Selda Bağcan ve Edip Akbayram’dan deprem felaketi sonrası ortalığı karıştırmaya çalışan sosyal medya trollerine tepki: Sen ben yok Türkiye var

"Bir sanatçı olarak, böyle bir tablo karşısında birlik içinde seferber olmak gerektiğini düşünüyorum. Ben, sen yok Türkiye var. Depremde vefat edenlere rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum."

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