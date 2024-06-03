Selçuk Yöntem ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra aynı karede! Aşk-ı Memnu'nun Adnan ve Behlül'ü herkesten tam not aldı...

Türk televizyonunun unutulmaz dizisi "Aşk-ı Memnu"nun yıldızları Selçuk Yöntem ve Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Adnan ve Behlül karakterlerine hayat veren iki ünlü oyuncu, bir etkinlikte aynı karede buluşarak hayranlarına nostaljik anlar yaşattı. Selçuk Yöntem ve Kıvanç Tatlıtuğ'un samimi ve sıcak görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer de bu buluşmaya eşlik etti. İşte ikilinin yıllar sonraki o hali...
Türkiye'nin replikleriyle en ikonik dizileri arasında başta gelen Aşk-ı Memnu, 2008-2010 yılları arasında televizyon dünyasına adeta damga vurdu.
Üstünden 14 sene geçse de dizinin final bölümü yayılanan her sene reytinglerde ilk sıralarda kendisine yer buluyor.
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Dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden biri olan Adnan Bey'in, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla kalmasından sonra, ikinci bir evlilik yaparak kendisinden çok genç bir kız olan Bihter ile evlenmesi ve Bihter'in kendisini manevi yeğeni Behlül'le aldatmasını konu eder.