Elinde bastonla yürüdü yürekler ağızlara geldi! "Beni ayakta tutan bastonuma teşekkür ederim" Bahar’ın yıldızı Demet Evgar ayağını mı kırdı?

Buğra Gülsoy , Mehmet Yılmaz Ak , Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam gibi isimlerle Bahar dizisinde bir araya gelen Demet Evgar son olarak gündeme set çalışanına küfür etti iddiasıyla düşmüştü.

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Bir sosyal medya kullanıcısı X'te yaptığı paylaşımda, "Demet Evgar sette herkesi bezdirmiş, geç gelmeler, kaprisler, ağlamalar... Küfür ve hakaret ettiği asistan kızla bu olayı ilk değilmiş ama bu sefer yanlarında 3. bir kişi de varmış ve bu olaya şahitlik etmiş. Demet önceden bunu inkar ediyormuş" diye yazdı.