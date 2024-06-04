Herkes Arap zannediyordu ama... Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın nereli çıktı! Kemal Sunal'ın "Sen içme Arap" repliği dün gibi akıllarda...

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın "Sen içme Arap..." repliğiyle hafızalara kazınan Arap Celal karakteriyle tanınan usta oyuncu Celal Yonat, yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden hatırlandı. Pek çok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal karakteriyle sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Ancak, Yeşilçam izleyicilerinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı gerçekten Arap zannetmesi ilginç bir gerçek olarak ortaya çıktı. Peki, Arap Celal aslında nereli? İşte herkesin yanlış bildiği o gerçek ve Celal Yonat hakkında tüm detaylar...