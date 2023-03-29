Selami Şahin'in yoldan geçen kadınları ofisine davet ettiği görüntüleri sonrası itiraflar peş peşe "Yeni olan bir şey değil siz yeni mi duydunuz?"
Magazin dünyası dünden beri bu olayı konuşuyor... 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in, Etiler'de bir AVM önünde yoldan geçen kadınları kolundan tutup ofisine davet ettiği görüntüleri olay yaratan Selami Şahin ve ailesinden haberi yalanlayan bir açıklama gelmişti. Ancak gelin görün ki bu görüntüler sonrası sosyal medyada bir itiraf yağmuru yaşanıyor. İşte detaylar...
29.03.2023 08:30 - Son Güncelleme: 29.03.2023 11:27
Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet etmesiyle ilgili görüntüler magazin gündemine damgasını vurdu.
"Selami Şahin her gün bize ya da yoldan geçen herhangi bir kadına elini uzatıp tanışıyor. Ama elinizi bir türlü bırakmıyor. Ofisine kahve içmeye davet ediyor, garip tekliflerde bulunuyor. Bu durumdan bıktık usandık, rahatsızız!"