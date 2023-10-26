Selami Şahin'in eşi Didem Şahin kameraları görünce çılgına döndü "Çekmeyin artık yeter" Etiler Şahin'i artık eşinin göz hapsinde

74 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin'in, Etiler'de bir AVM önünde yoldan geçen kadınları kolundan tutup ofisine davet ettiği görüntüler günlerce magazin gündemini meşgul etmişt, Şahin durumu "Bana tuzak kurdular" olarak açıklamıştı. Zor günlerin ardından üç çocuk babası sanatçı, aylar sonra eşi Didem Şahin'le ilk kez birlikte görüntülendi. Didem Şahin'in, basın mensuplarına tepkisine ise kimse anlam veremedi.