🌘Kanlı Ay tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 28 Ekim 2023 Kanlı Ay tutulması Yay, Akrep, Oğlak, Kova, Boğa burcunu nasıl etkileyecek? Para, aşk...

Astroloji severler ve gökyüzüne ilgi duyanlar, 28 Ekim Cumartesi günü saat 21.00'de meydana gelecek olan yılın ikinci Ay tutulmasını büyük bir merakla beklemekte. Bu etkileyici göksel olay, Parçalı Ay tutulması olarak gerçekleşecek ve Türkiye'nin yanı sıra Asya, Avrupa ve Afrika bölgelerinden de gözlemlenebilecek. Astrolojik açıdan Ay tutulmaları, genelde oldukça kritik kabul edilir. Zira burçlar üzerinde derin etkileri olduğuna inanılır. Bu tür tutulmalar, genellikle hayatımızda dönüşüm ve değişikliklerin habercisi olarak görülür. İşte 28 Ekim'deki Ay tutulmasının zodyak işaretlerine muhtemel yansımaları...
Dünya'nın göz alıcı gökyüzü olaylarından biri olan Ay tutulması, 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşecek ve astroloji dünyasında büyük bir merakla bekleniyor. Bu olay, özellikle sabit burçları etkileme potansiyeline sahip. İşte 28 Ekim Kanlı Ay Tutulması'nın burçlara olası etkileri...
Koç: İkili ilişkilerde dengesizlikler ve değişiklikler yaşanabilir. Partnerinizle olan ilişkinizde yeni bir döneme girebilirsiniz.
Boğa: Kişisel yaşamınızda ve sağlığınızda gözden geçirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Alışkanlıklarınızı ve beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirme zamanı.