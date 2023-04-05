Selami Şahin'den kahreden haber! Ailesiyle birlikte tatile gitmişti acı haberi sosyal medyadan duyurdu: "Acımız büyük..."
Selami Şahin'den kahreden haber! Ailesiyle birlikte tatile Çeşme'ye gitmişti, ünlü şarkıcı acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Geçtiğimiz günlerde herkesi şoke eden iddialarla gündeme gelen Selami Şahin yaşananların ardından ailesi ile birlikte İstanbul'u terk etmişti. Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Selami Şahin kardeşinden gelen acı haberle sarsıldı.
"ACIMIZ BÜYÜK..."
Selami Şahin'den kahreden haber! Ailesiyle birlikte tatile gitmişti acı haberi sosyal medyadan duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde bir AVM önünde kadınlarla samimi halleri dikkat çeken ve yoldan geçen genç kadınları ofisine davet ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti Selami Şahin...
Konuyla ilgili Selami Şahin'den ilk açıklama geldi Selami Şahin Instagram hesabında şu ifadelere yer verildi:
"Selami Şahin hakkında basına ve kamuoyuna yansıyan haberler ile ilgili, sanatçının ailesi ve ekibi olarak derinden üzüldüğümüzü bildirmek isteriz. Selami Şahin, bu ülke müziğinin en önemli kilometre taşlarından biridir. Yarım asrı aşan sanat hayatı boyunca düşüncelerine göre bestelemiş ve sevenleri ile samimi bir yaşam sürdürmeyi tercih etmiştir. Selami Şahin, yıllardır bahsi geçen bölgede iş ve sosyal yaşamını sürdürmektedir. Kendisinin hayranlarıyla yarattığı sıcak ve samimi diyaloglar yanlış yorumlamaya sebebiyet vermiştir. Bu konuda yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
Yaşananların ardından ailesi ile birlikte Çeşme'ye tatile giden Selami Şahin Instagram hesabından acı haberi duyurdu.
Peylaşımına "SŞ: "Kardeşim İbrahim Şahin'i kaybettik. Acımız büyük. Dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun." notunu düşen Selami Şahin kardeşinden gelen haberle kahroldu.