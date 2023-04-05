Kerem Alışık’ın babası Sadri Alışık bakın aslen nereli çıktı! Doğum gününde unutulmayan Yeşilçam efsanesi meğer aslında...

"İYİ Kİ DOĞDU, İKİ Kİ VARDI"

Anma sonrası duygularını dile getiren Kerem Alışık, "Sadri Alışık 98 yaşında… Cumhuriyetimizin 100. yaşı ile yaşdaş sayılır… Bugün hayata 'merhaba' dedi. Biz de burada ona merhaba demek için bir araya geldik. Kocaman kocaman sarılmak istediğimiz insanlara küçücük bir merhaba diyebiliyoruz maalesef. Mesafeler dokunmaya engel, sevmeye değil ki. Babalar dua gibidir, evlatlarına dokunur. Onlar da bize dokundu zaten. İyi ki doğdu, iyi ki vardı" dedi.