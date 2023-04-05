Kerem Alışık'ın babası Sadri Alışık bakın aslen nereli çıktı! Doğum gününde unutulmayan Yeşilçam efsanesi meğer aslında...
Turist Ömer serisi , Ah Güzel İstanbul, Menekşe Gözler, Ali Baba ve Kırık Haramiler, Ayşecik ve nicesi... Filmleriyle Yeşilçam'a damgasını vuran Sadri Alışık, 5 Nisan'da doüum gününde mezarı başında anıldı. Oğlu Kerem Alışık da babasına olan özlemini dile getirirken, usta sanatçı günün hakkında araştırma yapılan ismi. Filmlerinden, hayatına kadar pek çok detay merak edilen Sadri Alışık bakın aslen nereliymiş.
Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi gören Sadri Alışık, 1995 yılında İstanbul'da hayatını kaybetmişti. 69 yaşında vefat eden oyuncu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
18 Mart 1995 tarihinde yaşamını yitiren Sadri Alışık, her yıl olduğu gibi 5 Nisan olan doğum gününde, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
"İYİ Kİ DOĞDU, İKİ Kİ VARDI"
Anma sonrası duygularını dile getiren Kerem Alışık, "Sadri Alışık 98 yaşında… Cumhuriyetimizin 100. yaşı ile yaşdaş sayılır… Bugün hayata 'merhaba' dedi. Biz de burada ona merhaba demek için bir araya geldik. Kocaman kocaman sarılmak istediğimiz insanlara küçücük bir merhaba diyebiliyoruz maalesef. Mesafeler dokunmaya engel, sevmeye değil ki. Babalar dua gibidir, evlatlarına dokunur. Onlar da bize dokundu zaten. İyi ki doğdu, iyi ki vardı" dedi.