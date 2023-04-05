RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kerem Alışık'ın babası Sadri Alışık bakın aslen nereli çıktı! Doğum gününde unutulmayan Yeşilçam efsanesi meğer aslında...

Kerem Alışık'ın babası Sadri Alışık bakın aslen nereli çıktı! Doğum gününde unutulmayan Yeşilçam efsanesi meğer aslında...

Turist Ömer serisi , Ah Güzel İstanbul, Menekşe Gözler, Ali Baba ve Kırık Haramiler, Ayşecik ve nicesi... Filmleriyle Yeşilçam'a damgasını vuran Sadri Alışık, 5 Nisan'da doüum gününde mezarı başında anıldı. Oğlu Kerem Alışık da babasına olan özlemini dile getirirken, usta sanatçı günün hakkında araştırma yapılan ismi. Filmlerinden, hayatına kadar pek çok detay merak edilen Sadri Alışık bakın aslen nereliymiş.

05.04.2023 16:47 - Son Güncelleme: 05.04.2023 16:47
Kerem Alışık’ın babası Sadri Alışık bakın aslen nereli çıktı! Doğum gününde unutulmayan Yeşilçam efsanesi meğer aslında...

Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi gören Sadri Alışık, 1995 yılında İstanbul'da hayatını kaybetmişti. 69 yaşında vefat eden oyuncu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

18 Mart 1995 tarihinde yaşamını yitiren Sadri Alışık, her yıl olduğu gibi 5 Nisan olan doğum gününde, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

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Kerem Alışık’ın babası Sadri Alışık bakın aslen nereli çıktı! Doğum gününde unutulmayan Yeşilçam efsanesi meğer aslında...

"İYİ Kİ DOĞDU, İKİ Kİ VARDI"

Anma sonrası duygularını dile getiren Kerem Alışık, "Sadri Alışık 98 yaşında… Cumhuriyetimizin 100. yaşı ile yaşdaş sayılır… Bugün hayata 'merhaba' dedi. Biz de burada ona merhaba demek için bir araya geldik. Kocaman kocaman sarılmak istediğimiz insanlara küçücük bir merhaba diyebiliyoruz maalesef. Mesafeler dokunmaya engel, sevmeye değil ki. Babalar dua gibidir, evlatlarına dokunur. Onlar da bize dokundu zaten. İyi ki doğdu, iyi ki vardı" dedi.

Kerem Alışık’ın babası Sadri Alışık bakın aslen nereli çıktı! Doğum gününde unutulmayan Yeşilçam efsanesi meğer aslında...

TÜRK SİNEMASININ UNUTULMAZ TURİSTİ: SADRİ ALIŞIK

Asıl adı Mehmet Sadrettin Alışık olan oyuncu, ailesinin kendisine 'Sadri' diye hitap etmesinden dolayı çocukluğundan beri duymaya alıştığı isimle sanat dünyasında kendini tanıttı.

Kerem Alışık’ın babası Sadri Alışık bakın aslen nereli çıktı! Doğum gününde unutulmayan Yeşilçam efsanesi meğer aslında...

Kendisiyle özdeşleşen Turist Ömer selamıyla hafızalara kazınan sanatçı, 1959 yılında rol aldığı 'Yalnızlar Rıhtımı' filminde başrolü paylaştığı Çolpan İlhan'la tanıştı.

Kerem Alışık’ın babası Sadri Alışık bakın aslen nereli çıktı! Doğum gününde unutulmayan Yeşilçam efsanesi meğer aslında...

İkili, 20 Ağustos 1959'da evlendi. Çiftin çocukları Kerem, 1960'ta dünyaya geldi.

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