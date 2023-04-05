45’lik Emine Ün en cesur haliyle ortalığı yakıp kavurdu! “20’liklere taş çıkarır” İbrahim Erkal'ın 'Canısı' olarak ünlenmişti...
İbrahim Erkal'ın Canısı filmiyle hafızalara kazınan Emine Ün, sosyal medya hesbaında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, cesaretini konuşturarak en doğal haliyle objektif karşısına geçti ve yayınladığı pozlarla Instagram'a damga vurdu. 45 yaşındaki ünlü oyuncuyu görenler "20'liklere taş çıkarır" yorumunda bulundu. İşte Emine Ün'ün o pozları...
05.04.2023 18:23 - Son Güncelleme: 05.04.2023 18:48
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Emine Ün, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle kamera karşısına geçen Emine Ün, takipçilerinden tam not aldı.