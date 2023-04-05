RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin 45’lik Emine Ün en cesur haliyle ortalığı yakıp kavurdu! “20’liklere taş çıkarır” İbrahim Erkal'ın 'Canısı' olarak ünlenmişti...

45’lik Emine Ün en cesur haliyle ortalığı yakıp kavurdu! “20’liklere taş çıkarır” İbrahim Erkal'ın 'Canısı' olarak ünlenmişti...

İbrahim Erkal'ın Canısı filmiyle hafızalara kazınan Emine Ün, sosyal medya hesbaında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, cesaretini konuşturarak en doğal haliyle objektif karşısına geçti ve yayınladığı pozlarla Instagram'a damga vurdu. 45 yaşındaki ünlü oyuncuyu görenler "20'liklere taş çıkarır" yorumunda bulundu. İşte Emine Ün'ün o pozları...

takvim.com.tr
05.04.2023 18:23 - Son Güncelleme: 05.04.2023 18:48
45’lik Emine Ün en cesur haliyle ortalığı yakıp kavurdu! “20’liklere taş çıkarır” İbrahim Erkal’ın ’Canısı’ olarak ünlenmişti...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Emine Ün, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
45’lik Emine Ün en cesur haliyle ortalığı yakıp kavurdu! “20’liklere taş çıkarır” İbrahim Erkal’ın ’Canısı’ olarak ünlenmişti...

Ünlü oyuncu, çimlerin üzerinde verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

45’lik Emine Ün en cesur haliyle ortalığı yakıp kavurdu! “20’liklere taş çıkarır” İbrahim Erkal’ın ’Canısı’ olarak ünlenmişti...

Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle kamera karşısına geçen Emine Ün, takipçilerinden tam not aldı.

45’lik Emine Ün en cesur haliyle ortalığı yakıp kavurdu! “20’liklere taş çıkarır” İbrahim Erkal’ın ’Canısı’ olarak ünlenmişti...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni topladı.

45’lik Emine Ün en cesur haliyle ortalığı yakıp kavurdu! “20’liklere taş çıkarır” İbrahim Erkal’ın ’Canısı’ olarak ünlenmişti...

45 yaşındaki ünlü oyuncuyu görenler "20'liklere taş çıkarır" yorumunda bulundu.

SON DAKİKA