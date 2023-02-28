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Haberler Magazin Selahattin Paşalı'nın eşi yerli Barbara Palvin! Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın eşini görenler hayran kalıyor! O da fenomen oldu çıktı

Selahattin Paşalı'nın eşi yerli Barbara Palvin! Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın eşini görenler hayran kalıyor! O da fenomen oldu çıktı

Son dönemin parlayan isimlerinden biri olan Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır'la başrolünü paylaştığı Ömer dizisiyle ekranlara geri döndü. Özel hayatı yakından takip edilen Selahattin Paşalı hakkında araştırma yapanlar eşini görünce hayran kaldı. 7 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da nikah masasına oturduktan sonra Leyla Pera adını verdikleri kızlarını kucaklarını alan çifti takdir topluyor. İşte başta Selahattin Paşalı olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

28.02.2023 13:34 - Son Güncelleme: 28.02.2023 13:34
Selahattin Paşalı’nın eşi yerli Barbara Palvin! Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşini görenler hayran kalıyor! O da fenomen oldu çıktı

Bu sezon ekranların sevilen yapımlarından biri olan Ömer dizisinde başrolü Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır paylaşıyor.

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Selahattin Paşalı’nın eşi yerli Barbara Palvin! Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşini görenler hayran kalıyor! O da fenomen oldu çıktı

Dizideki başarısından dolayı özel hayatı merak edilen ünlü ismin eşi Lara Paşalı'nın güzelliği gündem oldu. Paşalı'ya takipçileri sosyal medyada "Ne şanslı adamsın", "Yerli Barbara Palvin" yorumlarında bulundu.

Selahattin Paşalı’nın eşi yerli Barbara Palvin! Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşini görenler hayran kalıyor! O da fenomen oldu çıktı

Yakışıklı oyuncu Nisan 2022'de bir süredir beraber olduğu Lara Tümer ile evlendi.

Selahattin Paşalı’nın eşi yerli Barbara Palvin! Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşini görenler hayran kalıyor! O da fenomen oldu çıktı

Çiftin Leyla Pera isminde bir çocukları bulunuyor. İşte başta Selahattin Paşalı olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

Selahattin Paşalı’nın eşi yerli Barbara Palvin! Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşini görenler hayran kalıyor! O da fenomen oldu çıktı

TANER ÖLMEZ

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