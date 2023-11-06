Selahattin Paşalı bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Gökçe Bahadır’ın biricik partnerinin memleketi...

33 yaşındaki Selahattin Paşalı'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Lara Tümer ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk baba Paşalı'nın özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Selahattin Paşalı aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Gökçe Bahadır'ın biricik partnerinin memleketi...