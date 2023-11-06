33 yaşındaki Selahattin Paşalı'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Lara Tümer ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk baba Paşalı'nın özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Selahattin Paşalı aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Gökçe Bahadır'ın biricik partnerinin memleketi...
Ömer dizisinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
SELAHATTİN PAŞALI KİMDİR?
2 Şubat 1990 tarihinde doğan Selahattin Paşalı, kariyerine basketbol ile başladı.
Henüz 14 yaşındayken Darüşşafaka Spor Kulübü'ne transfer olan ve İstanbul'a giden ünlü oyuncu burada altyapıda takım kaptanlığı yaptı.