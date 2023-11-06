Meltem Yılmazkaya’nın eşi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış! 5 ay önce anne olmuştu...

Meltem Yılmazkaya'nın eşi bakın kim çıktı! 5 ay önce anne olan Meltem Yılmazkaya'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncunun sade bir törenle dünyaevine girdiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Yılmazkaya'nın ünlü müzisyenle evli olduğu ortaya çıktı. İşte Meltem Yılmazkaya'nın biricik eşi...