Meltem Yılmazkaya'nın eşi bakın kim çıktı! 5 ay önce anne olan Meltem Yılmazkaya'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncunun sade bir törenle dünyaevine girdiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Yılmazkaya'nın ünlü müzisyenle evli olduğu ortaya çıktı. İşte Meltem Yılmazkaya'nın biricik eşi...
Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Mahir İpek, Aziz Aslan, Özgün Aydın gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Mehtap karakteriyle tanına Meltem Yılmazkaya'nın hayatı merak edildi.
MELTEM YILMAZKAYA KİMDİR?
27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da doğan Meltem Yılmazkaya, tiyatro kurslarına gitti ve 13 yaşından beri animatörlük yapıp eğitimini aldı.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin iki yıllık eğitimine devam etti. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.