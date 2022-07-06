Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yla aşk fotoğrafından milyonlar çıktı! Bir saat ne kadar olabilir işte yanıtı
Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı sevgilisi ile son dönemde düğünlerde boy gösteriyor. Sosyal medyaya bomba gibi düşen karede Ayça Çağla'nın elbisesi çok beğenilmişti. Survivor nedeniyle son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlamıştı. İşte o paylaşımdaki bir detay sosyal medyayı salladı.
06.07.2022 17:10 - Son Güncelleme: 06.07.2022 17:10
TV8 kanalının sahibi ve Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden biri. Ünlü televizyoncu hem kariyeri hem de özel hayatıyla sosyal medyada gündem oluyor.
Adem Kılıcı ile final koltuğuna oturan Nisa Bölükbaşı'nın Survivor All Star 2022 şampiyonu olmasının ardından Acun Ilıcalı'ya tepki yağmıştı.
Adem Kılıçcı'nın Acun Ilıcalı'yı takipten çıkarmasının ardından sonunda sessizliğini bozan Ilıcalı, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Acun Ilıcalı, "Survivor bir atletizm yarışması değildir" sözleriyle başlayan bir açıklamaya imza atarak tepkilere sert çıktı.
Acun Ilıcalı, özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Şeyme Subaşı'ndan boşanan Ilıcalı, gönlünü Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptırmıştı.