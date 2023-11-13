Selahaddin Eyyubi dizisinin Viktoria'sı Tuvana Türkay bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! 33'lük oyuncunun memleketi...

TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan "Selahaddin Eyyubi" dizisi, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin başarılı kadrosundan biri olan Tuvana Türkay, Viktoria karakterine hayat vererek dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncu, performansıyla izleyicilerden tam not alırken aynı zamanda en sık aratılan isimler arasında yer aldı. Memleketiyle dikkat çeken Türkay'ın nereli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. İşte Tuvaan Türkay'ın memleketi...
Türk televizyon ve sinema dünyasının parlayan yıldızlarından biri olarak öne çıkan Tuvana Türkay, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda büyüleyici sesiyle de dikkat çekiyor.
Eğitim hayatına İstanbul Güneş Koleji'nde başlayan Tuvana Türkay, ardından Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezun olarak akademik temellerini sağlam bir şekilde atmıştır. Ancak Türkay'ın gerçek tutkusu, genç yaşlarda keşfettiği oyunculuk dünyasına yönelmiştir.
Oyunculuk kariyerine henüz 19 yaşında "Ayrılık" dizisi ile adım atan Türkay, bu ilk deneyiminden itibaren yetenekleri ve karizmatik duruşuyla sektörde önemli bir iz bırakmaya başlamıştır. "Nakş-ı Dil Sultan" dizisi ile tanınırlığı artan sanatçı, gerçek çıkışını Fox TV'de yayınlanan ve büyük bir beğeni toplayan "Yer Gök Aşk" dizisi ile yaşamıştır.