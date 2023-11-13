Selahaddin Eyyubi dizisinin Viktoria'sı Tuvana Türkay bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! 33'lük oyuncunun memleketi...

Türk televizyon ve sinema dünyasının parlayan yıldızlarından biri olarak öne çıkan Tuvana Türkay , sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda büyüleyici sesiyle de dikkat çekiyor.

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Oyunculuk kariyerine henüz 19 yaşında "Ayrılık" dizisi ile adım atan Türkay, bu ilk deneyiminden itibaren yetenekleri ve karizmatik duruşuyla sektörde önemli bir iz bırakmaya başlamıştır. "Nakş-ı Dil Sultan" dizisi ile tanınırlığı artan sanatçı, gerçek çıkışını Fox TV'de yayınlanan ve büyük bir beğeni toplayan "Yer Gök Aşk" dizisi ile yaşamıştır.