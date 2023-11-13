Ezgi Molda oğlu Can'ın tekme attığı anları paylaştı doğum tarihini duyurdu "Oğlum dur!" Barcelona'dan ev aldıkları iddia edilmişti

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta sessiz sedasız dünyaevine girdi. Nikahtan kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklayan Mola'dan karnı burnunda ilk paylaşım geçtiğimiz günlerde gelmişti. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Ezgi Mola, son paylaşımıyla gündemde.