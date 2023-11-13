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Ezgi Molda oğlu Can'ın tekme attığı anları paylaştı doğum tarihini duyurdu "Oğlum dur!" Barcelona'dan ev aldıkları iddia edilmişti

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta sessiz sedasız dünyaevine girdi. Nikahtan kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklayan Mola'dan karnı burnunda ilk paylaşım geçtiğimiz günlerde gelmişti. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Ezgi Mola, son paylaşımıyla gündemde.

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 17:05 Güncelleme 13 Kasım 2023, 17:09
Ezgi Molda oğlu Can’ın tekme attığı anları paylaştı doğum tarihini duyurdu Oğlum dur! Barcelona’dan ev aldıkları iddia edilmişti 1

Mayıs ayında dünya evine giren Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Ezgi Molda oğlu Can’ın tekme attığı anları paylaştı doğum tarihini duyurdu Oğlum dur! Barcelona’dan ev aldıkları iddia edilmişti 2

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, işletmeci Mustafa Aksakallı ile 4 yıllık ilişkilerini 8 Mayıs'ta evlilikle taçlandırdı. Aile arasında gerçekleşen sade bir törenle sessiz sedasız dünyaevine giren Mola, nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyurdu.

Ezgi Molda oğlu Can’ın tekme attığı anları paylaştı doğum tarihini duyurdu Oğlum dur! Barcelona’dan ev aldıkları iddia edilmişti 3

Murat Boz, Gupse Özay, Berkay, Özlem Ada Şahin, İbrahim Büyükak, Sinan Engin, Oğulcan Engin Eser Yenenler ve Berfu Yılmaz gibi ünlü isimlerin katıldığı cinsiyet partisinde Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın bir oğlu olacağı ortaya çıktı.

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