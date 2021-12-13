Halil Sezai'nin klibindeki 'şapkalı şeytan figürü' darp ettiği Hüseyin Meriç mi? Dayakçı Halil Sezai kendisini bakın nasıl savundu
Halil Sezai ve komşusu Hüseyin Meriç arasındaki kavga bitmiyor. Halil Sezai'nin klibindeki 'şapkalı şeytan figürü' darp ettiği Hüseyin Meriç mi? Halil Sezai'nin 'Ağıt' adlı klibinde kendisini şeytan gibi gösterdiğini de ifade eden 68 yaşındaki komşu Meriç'in iddiasına dayakçı Halil bakın nasıl yanıt verdi.
Halil Sezai'nin klibindeki 'şapkalı şeytan figürü' darp ettiği Hüseyin Meriç mi? Dayakçı Halil Sezai kendisini bakın nasıl savundu...
Tuzla'da 68 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp edip tutuklanan ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırılan Halil Sezai, tahliyesinin ardından olumsuz tavırlarına devam edince, bu kez de 'tehdit' ve 'hakaret' soruşturmasının şüphelisi oldu.
'CAN KORKUM VAR'
Sezai'den yeniden şikayetçi olan Meriç, sanatçının sosyal medya üzerinden kendisini kastederek "Şapkalı şeytan! Yeni sene sana da huzur getirsin! Ben yaşayan ölülere ağıt ile uğurluyorum bu seneyi" diyerek tehdit ve hakaret suçunu işlediğini belirtti. Kendisinin fötr şapkayla tanındığını da ekleyen Meriç, Sezai'nin 'Ağıt' adlı klibinde kendisini şeytan gibi gösterdiğini de ifade etti.
Klibindeki iddialara da değinen Sezai, 'şapkalı şeytan' karakterinin klipteki diğer unsurlar gibi soyut bir görselden ibaret olduğunu söyleyerek, "Bu durumda müştekinin her şapka içeren görüntüyü kendisiyle ilişkilendirmesi gerekmektedir" dedi. Savcılık, Sezai'nin söylediklerini teyit etmek ve ifadesindeki çelişkileri gidermek maksatlı şarkıcıyı adliyeye çağırdı.
'KENDİNİ MAĞDUR GİBİ GÖSTERİYOR'
Hakkında algı yaratılmaya çalışıldığını iddia eden Sezai, "Daha önce de bu şekilde kesilmiş görüntülerin medyaya servis edilmesi toplum nezdinde linç edilmeme sebep olmuştur. Hüseyin Meriç yine tamamen itibarımı zedelemek amacıyla görüntüleri kesmiş, kendisini mağdur gibi göstermeye çalışmıştır" diye konuştu.