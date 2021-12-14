Acun Ilıcalı ilk kez böyle bir şey yaptı sır gibi saklardı ama bıraktı! Şeyma Subaşı'dan olan kızı Melisa'nın tırnakları olay yarattı
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'dan bir ilk... TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutmaya çalışıyor. Sık sık aşk hayatıyla gündeme gelen Acun Ilıcalı bunun tam aksine ailesini gözlerden uzak tutmayı başarıyor. Sosyal medya hesabını daha çok işiyle ilgili kullanan Acun Ilıcalı'dan bir ilk geldi. Ilıcalı önceki akşam sosyal medya hesabından maaile fotoğraf paylaştı. Acun Ilıcalı'nın fotoğraflarından birinde kızı Melisa'nın tırnaklarını görenler sosyal medyada yorum yapmaktan geri durmadı.
14.12.2021 10:00
- Son Güncelleme: 14.12.2021 10:01
Acun Ilıcalı, amcası ve kızı Melisa ile fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Melisa'nın tırnaklarındaki profesyonel uygulama herkesi şaşkına çevirdi.
Acun Ilıcalı bir süre önce kızı Melisa'nın kimde kalacağı konusunda, Şeyma Subaşı'nın yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.