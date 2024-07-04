'Sekiz sene sonra şutladı beni' demişti! Bu yaz düğünü var... Serdar Ortaç'ın 8 yıllık eski eşi Chloe Loughnan'ın yeni mesleğine çok şaşıracaksınız!

Ünlü müzisyen Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde sarışın bayanlar hakkındaki itiraflarıyla gündeme oturdu. 54 yaşındaki sanatçı, 2014 yılında dünyaevine girdiği ve 2019 yılında yollarını ayırdığı eski eşi Chloe Loughnan hakkında yıllar önce dikkat çeken ifadelerde bulunmuştu. Bu açıklamalardan sonra uzun süre sessizliğe bürünen Loughnan'ın son durumu merak ediliyor. Önce magazin dünyasında sunuculuk yaparak tanınan güzel isim, şimdi ise yeni bir meslek dalında karşımıza çıkıyor. İşte o mesleğin detayları...
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, ünlü sanatçıdan ayrıldıktan sonra yeni bir hayata adım atmış ve geçtiğimiz yıl bir mimar ile ilişkiye başlamıştı. İrlandalı manken, sosyal medyada sık sık mutlu anlarını paylaşırken, geçtiğimiz yaz aldığı evlilik teklifine "Evet" demişti.
Chloe Loughnan'ın bu yaz dünyaevine girmeye hazırlandığı haberleri, eski eşi Serdar Ortaç'ın da dikkatini çekti. Ortaç, maddi ve manevi sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulan güzel model, bir süredir aşk yaşadığı mimar sevgilisi Fergus Hennessy'den evlilik teklifi aldı.