'Sekiz sene sonra şutladı beni' demişti! Bu yaz düğünü var... Serdar Ortaç'ın 8 yıllık eski eşi Chloe Loughnan'ın yeni mesleğine çok şaşıracaksınız!

Ünlü müzisyen Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde sarışın bayanlar hakkındaki itiraflarıyla gündeme oturdu. 54 yaşındaki sanatçı, 2014 yılında dünyaevine girdiği ve 2019 yılında yollarını ayırdığı eski eşi Chloe Loughnan hakkında yıllar önce dikkat çeken ifadelerde bulunmuştu. Bu açıklamalardan sonra uzun süre sessizliğe bürünen Loughnan'ın son durumu merak ediliyor. Önce magazin dünyasında sunuculuk yaparak tanınan güzel isim, şimdi ise yeni bir meslek dalında karşımıza çıkıyor. İşte o mesleğin detayları...