Okan Kurt ve kızı Hira ile burada yaşıyor! Demet Akalın'ın lüks evine bakın! Koltuk örtüleri olay oldu! "Demet Akalın bile kirlenmesin diye..."

Ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın ve ailesinin oturduğu ihtişamlı konut, dijital platformlarda epeyce ilgi topladı! Akalın, kocası Okan Kurt ve kızları Hira ile birlikte mesken ettikleri şatafatlı dairelerini hayranlarına gösterdi. Ancak evin içinde öyle bir ayrıntı vardı ki herkesin gözünden kaçmadı: Dekoratif koltuk kılıfları! İşte, Demet Akalın'ın yüzme havuzuna sahip olan şık konutu...
Ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın'ın evi, sosyal medyada büyük ilgi gördü! Akalın, eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile birlikte yaşadıkları lüks evlerini takipçileriyle paylaştı. Ancak evdeki bir detay herkesin dikkatini çekti: Koltuk örtüleri!
Türkiye'nin önde gelen pop sanatçılarından Demet Akalın, son dönemlerde zayıflık haberleriyle magazin manşetlerinden inmiyor.
Özel hayatı ve dobra sözleriyle de çok konuşulan Demet Akalın, son olarak eviyle gündem oldu.