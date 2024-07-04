A Milli Takım'ın oyuncusu Kenan Yıldız'ın aşk konusunda talipleri durmak bilmiyor! Ünlü teknik adamın kızından flaş hamleler...

A Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Kenan Yıldız'ın aşk konusunda talipleri giderek artıyor. Kenan Yıldız'ın peşinde bu kez Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola var. Yıldız'ı adım adım takip eden ve sosyal medyadan beğeni yağdıran Maria, milli futbolcuya hayranlığını gösteriyor.
A Milli Takım'ın yükselen genç yeteneklerinden biri olan Kenan Yıldız, gerek futbolu gerekse de yakışıklılığıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Şu sıralar Türkiye ile Avrupa Şampiyonası için Almanya'da bulunan Yıldız, genç kızları peşinden koşturmayı da sürdürüyor.
Futbolunun yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif olan ve Instagram'da 1.8 milyon takipçisi bulunan Yıldız'ı yerli-yabancı bütün herkes takip ediyor.