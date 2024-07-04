A Milli Takım'ın oyuncusu Kenan Yıldız'ın aşk konusunda talipleri durmak bilmiyor! Ünlü teknik adamın kızından flaş hamleler...

1 A Milli Takım'ın yükselen genç yeteneklerinden biri olan Kenan Yıldız, gerek futbolu gerekse de yakışıklılığıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

2 Şu sıralar Türkiye ile Avrupa Şampiyonası için Almanya'da bulunan Yıldız, genç kızları peşinden koşturmayı da sürdürüyor.