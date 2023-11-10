2 çocuk annesi Seray Sever'in Kasım’da deniz keyfi! Bikinisi ile poz veren 50’lik Seray Sever'in son halini gören inanamadı!

Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 2018 yılında evlenen Seray Sever, geçen sene ikiz kızları Sofia ve Alya'yı kucağına alarak, ilk kez anne olma mutluluğu yaşadı. Şimdilerde ikiz bebekleriyle anneliğin tadını çıkaran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Kasım ayında denize giren ve bu anı ölümsüzleştiren Sever, son haliyle ağızları açık bıraktı. İte bikinisi ile kamera karşısına geçen Seray Sever'in takipçilerini şaşırtan son hali...
Ünlü sunucu- oyuncu Seray Sever, 'Manda Yuvası' filminin setinde tanışıp aşık olduğu Eray Sünbül ile 2018 yılında dünyaevine girdi.
Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren Seray Sever (50), 19 Nisan 2022 tarihinde ikiz kızları Sofia ve Alya'yı kucağına alarak ilk kez anne olma mutluluğu yaşadı.
Daha önce sekiz kez tüp bebek tedavisi gören ünlü isim, zorlu bir sürecin ardından Altunizade'de özel bir hastanede sezaryen doğum yaptı.